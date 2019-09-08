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مظاهرة حاشدة في تل أبيب للضغط على الحكومة لإعادة ابراهام منغستو

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:08 - 08 سبتمبر 2019
منغستو منغستو
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من المقرر أن تنطلق اليوم الأحد تظاهرة جماهيرية حاشدة في تل أبيب في ذكرى مرور خمس سنوات على فقدان غزة الجندي الإسرائيلي "ابراهام منغستو".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عائلة الإسرائيلي المفقود في قطاع غزة "ابارا منغستو" دعت الإسرائيليين للمشاركة مساء الأحد في التظاهرة الجماهيرية بذكرى مرور خمس سنوات على فقدانه في القطاع.

وكانت كتائب القسام نفت في 6 يوليو/ تموز 2019 طلب حكومة الاحتلال عبر أي من الوسطاء فتح ملف المفقود من أصول إثيوبية أبراهام منغستو، المختفي في القطاع منذ عام 2014.

وسحمت الرقابة الإسرائيلية في يوليو/ تموز 2015 نشر نبأ اختفاء الإسرائيلي "أبراهام منغستو" بالقطاع قبل 10 أشهر (سبتمبر 2014) بعد تسلله من السياج الأمني شمالي القطاع.

 

 

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