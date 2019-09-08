مصر تقرر تشريح جثمان العالم أبو بكر للتأكد من سبب الوفاة

قرر وكيل النائب العام في مصر، إجراء تحاليل معمقة لجثمان العالم المصري أبو بكر عبد المنعم رمضان والذي توفي في مدينة مراكش يوم الخميس الماضي.

وأشار سفير مصر في المغرب أشرف إبراهيم إلى أنه تم أخذ عينات وإرسالها إلى المعامل المركزية في مدينة الدار البيضاء، مؤكداً أن نتائجها ستصدر بعد عدة أيام".

وذكر السفير إبراهيم في تصريحات لصحيفة "الأهرام المصرية"، اليوم الأحد، أن جثمان العالم المصري، وهو أستاذ متفرغ بقسم المواقع والبيئة بشعبة الرقابة الإشعاعية التابعة لهيئة الطاقة الذرية، سيصل القاهرة مساء الاثنين أو صباح الثلاثاء على أبعد تقدير.

وأضاف أن الإجراءات الإدارية بدأت منذ وفاته مساء الخميس بالتنسيق مع السلطات المغربية، مبرزا "أنه وفقا للإجراءات المعمول بها في المغرب، فإن أي أجنبي يتوفى على أرضه يتم تشريح الجثة، للتأكد من أن الوفاة طبيعية وليست فيها أي شبهة جنائية".

وتابع: "شهادة الوفاة ستصدر صباح الاثنين"، لافتا إلى أن التشريح الأول أظهر أن سبب الوفاة هو سكتة قلبية نتيجة لأزمة قلبية حادة، إلا أن النيابة في انتظار نتائج التحاليل لإصدار النتائج النهائية حول أسباب الوفاة.

وبين سفير مصر بالعاصمة الرباط أن زيارة عالم النووي للمغرب لم تكن الأولى، حيث سبق له أن حضر اجتماعات وورش عمل بالمملكة.