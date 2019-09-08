نتيجة القبول بكلية الشرطة 2020/2019 بالرقم القومي

اكدت كلية الشرطة المصرية ،على اغلاق جميع ابواب التقديم في كلية الشرطة لعام 2019 – 2020 لكافة الطلاب الثانوية العامة والازهرية والفنية أيضاً وذلك من جانب الجنسين البنات والبنين ، حيث جري التقديم من يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو وإستمر حتي يوم الخميس الموافق 15 من شهر أغسطس الماضي لعام 2019.

كما اكدت أكاديمية الشرطة، أنها سوف تعلن الأسماء المقبولة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، لتقديم المساعدة للطلاب من خلال تسهيل بعض أمور الاستعلام عن النتيجة والأسماء، وذلك بعد اعتماد وزير الداخلية النتيجة، حيث يمكن الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2019 بعد ظهورها بمنتهى السهولة.

ومن شروط القبول في أكاديمية الشرطة كالتالي: