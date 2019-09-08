حقيقة وفاة مشاري العصيمي في الكويت

نشر كويتيون عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، امس السبت، التعازي للبرلماني السابق والمحامي مشاري محمد العصيمي ، بسبب موته بعد صراع طويل مع المرض، مستذكرين مواقفه في عمله البرلماني ومسيرته الحقوقية.

كتبت جريدة المدى المحلية : "انتقل إلى رحمة الله تعالى النائب الأسبق والمحامي مشاري العصيمي بعد صراع مع المرض ،أحرّ التعازي إلى عائلته الكريمة وتغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته. إنَّا لله وإنا إليه راجعون".

وتقدم المواطنون من نواب ومحامين ونشطاء، بالتعازي لعائلة العصيمي الذي سيتم دفنه عصر اليوم الأحد، داعين له بالرحمة والمغفرة، مبدين حزنهم لفراقه، مطلقين عليه لقب ”الرجل الوطني المخلص والمدافع عن الدستور“.

في السياق نفسه، وصف النائب محمد حسين دلال، الراحل، بـ“رجل الكويت المخلص المكافح للفساد، وأنه رجل كريم من رجالات الكويت المخلصين وله بصمات وطنية راسخه في الإصلاح ومواجهة الفساد، خالص العزاء بوفاة النائب السابق مشاري العصيمي، اللهم ارحمه بواسع رحمتك وأكرم نزله وادخله جناتك، وعظم الله أجر أهله وأحبائه“.

كما قال المحامي مرزوق الرشيدي، ”نعزي أنفسنا بوفاة النائب السابق ورئيس جمعية المحامين السابق العم المحامي مشاري محمد العصيمي ونعزي أسرته الكريمة.. برحيل العم مشاري فقدت الكويت أحد رجالاتهـا البررة المخلصين وفقدت المحاماة إحدى هاماتها أسأل الله أن يرحمه بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان“.

من الجدير ذكره، تخرَج المحامي الراحل في جامعة الكويت عام 1972 بعد حصوله على ليسانس حقوق، شغل عضوية البرلمان عن دورات 1992- 1996- 1999، فضلاً عن ترشحه في دورة 2012، وتم انتخابه رئيسًا لجمعية المحامين الكويتية من عام 1988 حتى عام 1992.