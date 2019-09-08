تردد قناة الميادين الجديد نايل سات والعربسات 2019

نقدم لكم تردد قناة الميادين على النايل سات وغرب سات وهوت بيرد وغيرها من الأقمار الصناعية، وهي قناة تعتبر جديدة نسبياُ، وهي في الأساس يغلب عليها المحتوى الإخباري، كما وتم انطلاق بث القناة في العام 2012.

في سياق اخر، كان شعار القناة منذ لحظة انطلاق بثها “الواقع كما هو”، وقد تمكنت القناة أن تجتذب الكثير من المشاهدين والمتابعين، فقد كانت القناة تغطي معظم الأحداث الجارية تغطية شاملة، وفي أحيان كثيرة كانت تغطيتها للأحداث حصرية.

تردد قناة الميادين على القمر عرب سات بدر 4 “Arabsat (Badr 4) | 26° E”

المدار القمر التردد FEC/SR 26.0°E عرب سات 11958 (h) 27500 – 3/4

تردد قناة الميادين على النايل سات “NileSat | 7° W”

المدار القمر التردد FEC/SR 7.0°W نايل سات 11391 (v) 27500 – 5/6

تردد قناة الميادين التردد البديل علي نايل سات

المدار القمر التردد FEC/SR 8.0°W نايل سات 11012 (h) 27500 – 5/6

أهم البرامج التي قدمتها القناة منذ لحظة انطلاقها حتى الآن هي كالتالي:

برنامج مترو .

برنامج ومضات .

برنامج مناجاة .

برنامج تأملات .

برنامج كلمة حرة .

برنامج من الناصرة .

برنامج مين لمصر ؟

برنامج حرر عقلك .

برنامج أخر طبعة .

برنامج لعبة الأمم .

برنامج من الداخل .

برنامج الاقتصادية .

برنامج حوار الساعة .

برنامج بيت القصيد .

برنامج في الميادين .

برنامج تغطية خاصة .

برنامج ويبقى العراق .

برنامج أجراس المشرق .

برنامج شباب بالعربي .

برنامج موسيقى الشعوب .

برنامج رمضان بالمصري .

برنامج فلسطين تنتصر .

برنامج شاهد ثم ساعد .

برنامج ميدان المونديال .

برنامج مقاومة فتحرير .

برنامج ميدان الأولمبياد .

برنامج لاجئون لا مهاجرون .