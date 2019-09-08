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تردد قناة 24 السودانية نايل سات HD

  • فلسطين اليوم
  • 14:06 - 08 سبتمبر 2019
سودانية سودانية
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نقدم لكم اليوم، تردد قناة سودانية 24 فهي تقدم باقة متنوعة من البرامج الاجتماعية والسياسية المميزة للمواطن السوداني ، كما تتميز برامج القناة على نايل سات بتقديم باقة متميزة من البرامج الاجتماعية والسياسية التي تهم المواطن السوداني وتحرص على غرس القيم والأخلاق العالية من خلال ما تقدمه من محتوى يشد انتباه المشاهدين.

تبث قناة سودانية 24 برامجها طوال 24 ساعة على مدار اليوم بدون تقطيع أو تشفير مجانا من خلال قمر نايل سات تهدف لإسعاد المشاهد السوداني فهي تسعى لتحقيق أعلى نسبة مشاهدة بين القنوات العربية , ننقل لكم التردد الجديد لقناة سودانية 24 على نايل سات من خلال الجدول التالي الذي يحتوي على كل تفاصيل تردد القناة الجديد لضبطها على أجهزتكم .

 

تردد سودانية 24 الجديد 2019

القمر التردد الاتجاه معدل الترميز معامل التصحيح
النايل سات 12688 عمودى 27500 آلى
العرب سات 12523 عمودى 27500 3/4
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