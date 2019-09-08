مركز إسرائيلي: التوتر بين الرياض وأبو ظبي يعود بالضرر على تل أبيب

كشف مركز أبحاث إسرائيلي النقاب عن أن العلاقات الإماراتية العربيّة المُتحدّة والسعودية المتوترة تعود بالضرر الكبير ويهدد مصالح "تل أبيب".

واوضح مركز أبحاث الأمن القوميّ الاسرائيلي من أنّ الخلاف السعودي الإماراتي بشأن اليمن سيمس بمصالح كلٍّ من الاحتلال الإسرائيلية والولايات المتحدّة الأمريكيّة، مُشيراً في الوقت عينه إلى أنّ الخلاف السعودي الإماراتي يمسّ بالجهود الهادفة لمواجهة إيران في المنطقة، على حدّ تعبير ورقة تقدير الموقف عن العلاقات المتوترة بينت أبو ظبي والرياض.

ولفت الورقة إلى أنّ تفكك التحالف السعوديّ الإماراتيّ في اليمن يُمكِن أنْ يُساهِم في تمكين جماعة انصار الله من العمل بحُريّةٍ ضد حركة الملاحة البحريّة في البحر الأحمر، ما يزيد من فرص المسّ بالمصالح الإسرائيليّة والأمريكيّة على حدٍّ سواء.

وشددت الورقة على أنّ الإمارات تعمل جاهدةً من أجل ضمان انفصال جنوب اليمن خدمةً لمصالحها الاقتصاديّة والإستراتيجيّة، وبشكلٍ خاصٍّ سعي أبو ظبي للاستفادة من موانئ جنوب اليمن في تعزيز قدرة موانئها التنافسيّة، إلى جانب توظيفها في الوصول إلى أسواقٍ أفريقيّةٍ، على حدّ قول البحث الإسرائيليّ.

وجاء في الورقة أن التأثير الطاغي على جنوب اليمن بعد انفصاله يمنح الإمارات القدرة على إدارةٍ سياسةٍ خارجيّةٍ لا تأخذ بعين الاعتبار تداعيات الصراع بين السعودية وإيران، مُوضحةً أنّ الإمارات حرصت بشكلٍ خاصٍّ على توفير الدعم العسكري واللوجيستي والمالي لمليشيات الحزام الأمنيّ، التابعة للمجلس الانتقاليّ، الذي يُطالِب بانفصال جنوب اليمن عن شماله.

أشارت الدراسة إلى أنّه ليس من مصلحة السعودية انفصال الجنوب، على اعتبار أنّ هذا الواقع يعني انفراد أنصار الله (الحوثيين) بالسيطرة على الشمال، الأمر الذي يُعزِّز قدرة إيران على مواصلة التأثير على الواقع الأمنيّ والاستراتيجيّ في المنطقة، وتحديدًا في السعودية، لافتةً في الوقت عينه إلى أنّ مُواصلة الحوثيين استهداف العمق السعوديّ بالصواريخ والطائرات المُسيرّ يُدلِّل على أنّ المخاطر على أمن المملكة السعوديّة واستقرارها سيتعاظمان في حال استتب حكمهم، أيْ الحوثيين.

وشدّدّت الورقة البحثيّة الإسرائيليّة على أنّه من المُبكِّر لأوانه الحكم على مستقبل العلاقة بين محمد بن سلمان وولي العهد الإماراتي محمد بن زايد، مشيرةً إلى أنّه من الصعب معرفة ما إذا كان هذا الخلاف سيبقى فقط في إطار الموقف من الأوضاع في اليمن، أوْ أنّه مرشح لأنْ ينتقل إلى قضايا أخرى، مُختتمةَ بأنّ هناك ما يدفع للافتراض بأنّ التحدّيات المُشتركة تفرِض على كلٍّ من السعودية والإمارات مواصلة العمل سويّة، على حدّ تعبير دراسة مركز أبحاث الأمن القوميّ الإسرائيليّ.