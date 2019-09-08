تردد رؤيا hd الجديد 2019 التردد الجديد

نقدم لكم اليوم تردد قناة رؤيا وهي من أهم القنوات الأردنية الخاصة تميزاً، واستطاعت في وقت قصير حصد النجاح، لتمكنها من تلبية اهتمامات الأسرة الأردنية والعربية عامة، ويمكنكم ضبط تردد قناة رؤيا 2019 Frequency Channel Roya TV على نايل سات عبر التقنية العادية SD لكافة أجهزة الاستقبال، وترددها على تقنية HD, وقناة رؤيا مجانية غير مشفرة يمكنكم متابعة برامجها بكل سهولة.

في سياق اخر، قناة رؤيا هي فضائية أردنية خاصة، انطلقت عام 2011 لتنضم إلى الباقة الإعلامية لمجموعة الصايغ والتي تملك خبرة واسعة في المجال الإعلامي.

تبث رؤيا مجموعة متكاملة من البرامج الإخبارية والثقافية والترفيهية الشيقة والمنوعة بمهنية ولديها حضور على كافة مواقع التواصل الإجتماعي: فيس بوك، تويتر، يوتيوب والإنستغرام، وتهدف قناة رؤيا إلى إحداث تغيير جذري في نظرة المشاهد الأردني والعربي إلى الإمكانات المحلية، والمساهمة في تكوين فكرة إيجابية لتغطية إعلامية عربية، تمتاز بالدقة والحيادية وتقدم أحدث ما توصل إليه القطاع السمعي البصري من تكنولوجيا.

تردد قناة رؤيا على نايل سات 2019