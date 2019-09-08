موعد مباراة بيراميدز والزمالك مباشر اليوم الاحد

يلتقي فريقي الزمالك وبيراميدز، اليوم الأحد ، في مباراة ضمن أحد لقاءات تصفيات كأس أمم أوروبا اليورو 2020، وذلك على ارضية استاد الاسكندرية.

كما تنطلق المواجهة بين الفريقين اليوم، في تمام الساعة 21:45 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة وفلسطين، والساعة 20:45 مساءاً بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي إن سبورت 2 بواسطة المعلق خالد الغول.

يأمل نادي الزمالك في حسم بطولته المفضلة التي يكاد يكون إستحوذ عليها في السنوات الأخيرة الماضية، ونجح بالفوز علي كافة المنافسين في المواجهات الماضية وكان لنجاحه صدي كبير، حيث برز إسم المدير الفني الجديد ميتشو بعد الفوز الماضي علي الإتحاد، ويأمل في إنتصار بلقب علي حساب بيراميدز فهل ينجح بالتحدي أم لا، خصوصا أن المدرب المنافس وهو ديسابر ليس بالسهل أبداً ولديه العديد من البدائل من أجل إستخدامها في المواجهات المقبلة والتي ستكون هامة له وللإدارة بشكل كبير، بعد ولادة فريق قادر علي المنافسة علي البطولات المصرية في أول سنة ظهور.

اما تشكيل الزمالك اليوم المتوقع في نهائي كأس مصر هو التشكيلة التالية: كلا من محمد عواد حارساً للمرمي وأمامه كلا من : محمود علاء ومحمد عبدالغني وحمدي النقاز وعبدالله جمعة، وفي خط الوسط فرجاني ساسي وطارق حامد وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، وفي الهجوم اللاعب شيكابالا ومصطفي محمد.