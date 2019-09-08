متى ستنخفض اسعار "البندورة" في قطاع غزة ؟

قال أدهم البسيوني الناطق باسم وزارة الزراعة بغزة اليوم الاحد, ان سبب ارتفاع اسعار "البندورة" في قطاع غزة من 4-5 شيقل للكيلو ، يعود للفترة الانتقالية بين فترة موسم الزراعة الصيفية والزراعة الخريفية او الشتوية .

وبين البسيوني في تصريحات لإذاعة القدس وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان الارتفاع الملحوظ لن يكون متواصل انما هو ارتفاع عابر وموسمي ، وسينتهي خلال ايام بمجرد دخول الزراعة الخريفية حيز الانتاج .

وبشأن ايجاد حلول بشأن التصدير ، بين ان فترة الارتفاع الحالية محدودة و كانت الاسعار جميعها في السابق متدنية وكنا نسعى لتحقيق هامش من الاستفادة للمزارع ، موضحاً انه اذا ما تواصل ارتفاع الاسعار سيكون للوزارة تدخل لخفض اسعارها واعادة السياسية التسويقية المتزنة.

وطمأن البسيوني المواطنين ان الارتفاع لفترة محدودة والامور طبيعية ، وان الانخفاض سيطرأ خلال الايام القادمة .

ويشار الى ان هناك حالة من التذمر من قبل المواطنين بشأن ارتفاع اسعار البندورة خلال هذه الايام وخاصة في ظل تدهور الاوضاع الاقتصادية ، وسط مطالبات بضرورة خفض الاسعار وخاصة ان الطماطم هو العنصر الرئيسي على طاولة الطعام الغزية.