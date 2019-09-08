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موعد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2018 - 2019

  • فلسطين اليوم
  • 13:24 - 08 سبتمبر 2019
بوابة الحكومة المصرية تنسيق الدبلومات الفنية 2018 - 2019 بوابة الحكومة المصرية تنسيق الدبلومات الفنية 2018 - 2019
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يترقب طلاب الدبلومات الفنية موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 ، وبحسب مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من المقرر الإعلان عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2019 خلال الساعات القليلة المقبلة.

كما قال المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، في تصريحات صحفية، إن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة ستظهر رسميا اليوم الأحد 8 سبتمبر، إلا أنه لم يشر إلى نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2019.

ويترقب طلاب الدبلومات الفنية (نظام الـ 3 سنوات ونظام الـ5 سنوات) إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2019، خلال هذا الأسبوع.

ومن الجدير بالذكر، كان طلاب الدبلومات الفنية قد انتهوا من أداء الامتحانات وإعلان النتائج لجميع الأقسام «زراعي، صناعي، تجاري، فندقي» بنظام 3 و5 سنوات، قبل أسابيع من قبل وزارة التربية والتعليم الفني، في مؤتمر صحفي عقد بمقر ديوان عام الوزارة.

وفي سياق مختلف ، أعلنت وزارة التعليم العالي يوم الأحد 28 يوليو 2019 نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019 لطلاب الثانوية العامة، وإعلان انطلاق تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة اعتبارا من يوم الأربعاء 31 يوليو 2019 وحتى 4 أغسطس 2019، كما فتح موقع بواية الحكومة باب التسجيل أمام طلاب الدبلومات الفنية في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2019.

 

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