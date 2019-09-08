دعاء يوم عاشوراء عند اهل السنة

دعاء يوم عاشوراء مكتوب عند اهل السنة ، يوم عاشوراء حدث فيه الكثير من المعجزات بأمر من رب العباد عز وجل وفيه يحتفل الكثير من المسلمين في جميع بقاع الأرض من مشرقها ومغربها لأنه يعتبر يوم هام جداً وفي صوم وسنة نبوية عن “الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم” ولو تحدثنا عن تلك اليوم العظيم لن ينتهى الحديث أبداً نظراً بما فيه من فضل عظيم.

الدعاء

كما ورد دعاء: «لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار».

«اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت»، «اللهم طهرني من الذنوب والخطايا اللهم نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» «اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد»، «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين»، «اللهم إني أسالك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السموات والأرض ياذا الجلال والإكرام يا حي ياقيوم إني أسألك “الجنة وأعوذ بك من النار».

«اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق، والأعمال والأهواء، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ودعاء لا يُسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع. أعوذ بك من هؤلاء الأربع»، «اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك»، «اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في الدار المقامة، فإن جار البادية يتحول» «اللهم إني أسألك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا متقبلًا».