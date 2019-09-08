موقع وزارة التربية العراقية وموعد نتائج الثالث متوسط 2019 السومرية نيوز

يترقب جميع طلاب الثالث متوسط لحظة اعتماد نتائج الدور الثاني لنتيجة الصف الثالث المتوسط 2019 جميع المحافظات من السيد وزير التربية العراقية ” قصي السهيل ” وذلك بعدما انتهى جميع الطلبة والطالبات من تأدية امتحانات الدراسات المتوسطة 2019 خلال الأيام الماضية، حيث تقدم لامتحانات الدور الثاني في الصف الثالث المتوسط ما يزيد عن 200 ألف طالب وطالبة.

وفي السياق نفسه، اعتمد وزير التربية العراقية الدكتور قصي السهيل نتائج الدور الأول 2019 لطلاب الثالث المتوسط، يوم الخميس الماضي الموافق 28 يونيو 2019، كما وعقد مؤتمر صحفي في مقر ديوان عام وزارة التربية ببغداد أعلن من خلاله اعتماد نتيجة الصف الثالث المتوسط، كما قام سيادته بإعلان أسماء العشر الأوائل، وقد أكد سيادته من خلال هذا المؤتمر أن نسبة النجاح في الدور الأول هذا العام كانت مرتفعة عن الأعوام السابقة.

كما وتوفر وزارة العراقية العديد من روابط نتيجة الثالث متوسط 2019 لجميع المحافظات فور اعتمادها سواء كل محافظة على حد أو كل المحافظات في آن واحد وإليكم الروابط التي سيتم تفعيلها فور اعتماد النتائج.