نتائج الصف الثالث متوسط الدور الثاني 2019 فى جميع محافظات العراق

اعتمد وزير التربية العراقية الدكتور قصي السهيل نتائج الدور الأول 2019 لطلاب الثالث المتوسط، يوم الخميس الماضي الموافق 28 يونيو 2019، كما وعقد مؤتمر صحفي في مقر ديوان عام وزارة التربية ببغداد أعلن من خلاله اعتماد نتيجة الصف الثالث المتوسط، كما قام سيادته بإعلان أسماء العشر الأوائل، وقد أكد سيادته من خلال هذا المؤتمر أن نسبة النجاح في الدور الأول هذا العام كانت مرتفعة عن الأعوام السابقة.

ومن الجدير ذكره، يترقب الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في جميع المحافظات العراقية نتائج الثالث، حيث تقدم لامتحانات الدور الثاني في الصف الثالث المتوسط ما يزيد عن 200 ألف طالب وطالبة.

أعلن الدكتور قصي السهيل وزير التربية العراقية ان نتائج الثالث المتوسط الدور الثاني 2019 سوف تكون متاحة لجميع الطلاب عقب اعتمادها مباشرة من خلال الروابط التالية

حيث يستطيع الطلاب من خلال الدخول على الروابط السابقة بالرقم الوطني الاستعلام عن النتائج والمجموع الكلي في جميع المحافظات فور إعلانها.