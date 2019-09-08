حميدتي: أولويتنا تطوير العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية

قال عضو مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو "حميدتي" إن "السودان يمر بمرحلة انتقالية مهمة للغاية ،نتطلع أن نرى فيها سودانا جديدا يسوده القانون ،وتتحقق فيه التنمية الاقتصادية والاجتماعية وقيم الحرية والعدالة".

وأضاف حميدتي خلال كلمة في حفل وداع القائم بالأعمال الأمريكي بالخرطوم ستيفن كوتسيس بعد انتهاء فترة عمله بالسودان، أننا "نتطلع إلى علاقات مع واشنطن، مبنية على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة"، مؤكدا أن بلاده تحتاج بشكل كبير لتعاون الأصدقاء والأشقاء لتحقيق التنمية الاقتصادية، وإعادة الاندماج في المجتمع الدولي، وإعادة ربط الاقتصاد بالنظام الاقتصادي والنظام المالي الدولي.

وشدد حميدتي على ضرورة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، حتى تتمكن الخرطوم من تحقيق التنمية والرخاء الاقتصادي، معتبرا أن العلاقات مع الولايات المتحدة تكتسب أهمية خاصة ومتميزة.

وتابع: "تطبيع علاقاتنا مع واشنطن هو من أولى أولوياتنا بعد زوال العوائق بزوال النظام السابق"، مشيرا إلى أن السودان سيسعى لقيام علاقات مبينة على الاحترام المتبادل والمنفعة والمصلحة المشتركة، وسيجعل هذه القضية في حواره مع الجانب الأمريكي على سلم الأولويات.

وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أكد الثلاثاء الماضي، أن هناك تفاهمات مع واشنطن، لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، منوها إلى إحراز تقدم كبير في سبيل ذلك.