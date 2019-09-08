ملحم يرد بالأرقام: ديون كهرباء الضفة انتهت والقدس سيتم جدولتها خلال 3 شهور

عادت سلطات الاحتلال "الاسرائيلي" تهديداتها بشأن قطع الكهرباء "الإسرائيلية" عن الضفة وتحديد موعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 17 سبتمبر/ أيلول الجاري بسبب تراكم الديون عليها.

ووفقا لقناة "كان 11" العبرية، فإن خطوة الشركة تستند إلى قرار المحكمة العليا الإسرائيلية قبل أيام، والذي سمحت من خلاله المحكمة للشركة بقطع التيار عن مناطق بشرقي القدس وبالضفة الغربية في ضوء تراكم الديون ووصلوها إلى أكثر من 1.7 مليار شيقل".

ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة رد على كافة التهديدات "الاسرائيلية" والتي اعتبرها انها لن تكون الأولى ولا الأخيرة ، مؤكداً ان الاحتلال يواصل ادعائه بأن الديون المتراكمة هي مليار و700 مليون شيقل ، في حين ان الحقيقة انه تم تسوية جميع الديون المترتبة على موزعي شركات الكهرباء في الضفة ولا يوجد اي ديون في الضفة حالياً.

وبين ملحم خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان الدين الوحيد الموجود حاليا ًفي شركة كهرباء القدس وتم دفع 100 مليون شيقل قبل عدة ايام وهي جزء من الديون المستحقة لصالح شركة الكهرباء الاسرائيلية ، موضحاً ان هذا الدين جزء من ديون بلغت650 مليون شيقل وجمدت وفقا لاتفاق بين السلطة الفلسطينية والشركة "الاسرائيلية"، على ان يتم دفعها بعد التوصل لاتفاق ولكن وبعد التهديدات الاخيرة سيتم جدولة الديون ودفعها خلال 3 شهور.

الاحتلال يماطل في تشغيل المحطات

وبين ملحم ان "اسرائيل" تواصل الضغط بكافة الطرق ، حيث انه يوجد لدينا اربعة محطات رئيسية تم بناؤها منذ عدة سنوات ، والاحتلال يماطل في تشغيلها حتى اللحظة ويتحجج بالديون وبالإضافة الى عدم وجود اتفاق .

وتابع "لابد من ان يكون اكثر من مصدر للطاقة ، حيث نعتمد حالياً على الطاقة المستوردة من الاردن او الطاقة الشمسية، إضافة الى قرب الانتهاء من بناء اكبر محطة طاقة في جنين وتبلغ قدرتها 460 ميجاوات وتغطي 60% من الطاقة للمستهلك الفلسطيني.