موعد إجازة عاشوراء 2019/1441 في البحرين

كشفت ممكلة البحرين عن مدة وتفاصيل اجازة يوم عاشوراء للعام 2019 - 1441 ، لجميع موظفي المملكة والدوائر الرسمية والحكومية والقطاع الخاص بالاضافة لطلاب المدارس والجامعات في البحرين .

وأعلن رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ، في بيان رسمي له، عن تفاصيل عطلة ذكرى عاشوراء لعام 1441هـ في البحرين ، قائلا: «بمناسبة ذكرى عاشوراء لعام 1441هـ، تُعطّل وزارات المملكة وإداراتها وهيئاتها ومؤسساتها العامة يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين للتاسع والعاشر من شهر سبتمبر 2019م».

ومن الجدير ذكره، ان ليوم عاشوراء مكانة خاصة لدى المسلمين، فقد ثبت عن النبي صيامه بالسنَّة الفعلية والقولية، ويثاب فاعل هذه السنة بتكفير ذنوب سنة قبله، روى مسلم عن أبي قتادة – في صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث طويل – قال: وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: "يكفر السنة الماضية".

العطلات والاجازات الرسمية في البحرين 2019:

عاشوراء - 1441 *

الأحد 08 سبتمبر 2019، الاثنين 09 سبتمبر 2019

المولد النبوي الشريف - 1441*

السبت 09 نوفمبر 2019

العيد الوطني

الاثنين 16 ديسمبر 2019، الثلاثاء 17 ديسمبر 2019