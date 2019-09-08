دعم الصحفيين تستنكر استمرار فيسبوك إغلاق صفحات فلسطينية

استنكرت لجنة دعم الصحفيين، استمرار إغلاق وملاحقة مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها الفيسبوك للصفحات الفلسطينية وقمعها للمحتوى الفلسطيني بضغوط واضحة من الاحتلال الإسرائيلي من خلال حذف وحظر وتقييد النشر وإغلاق حسابات العديد من الصحفيين والإعلاميين، بذريعة مُخالفة وانتهاك ما يُسمى "الخصوصية ومعايير النشر" لدى "فيسبوك" ويوتيوب وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي، متجاهلة جميع المعايير والأخلاق المهنية ومواثيق حقوق الانسان التي تضمن حرية الراي والتعبير.

ونوهت اللجنة أن موقع التواصل الاجتماعي الـ "فيسبوك" حظر أمس السبت، صفحة الاعلامي الدكتور والكاتب الصحفي والباحث، خالد معالي من مدينة سلفيت لمدة شهر، تبدأ من 7 سبتمبر 2019 على 6 أكتوبر 2019، مبينة أن ادارة الـ "فيسبوك" سبق وحظرته أكثر من مرة وأغلق حسابه ومنع من التواصل مع آلاف من أصدقائه ومتابعيه عدا عن اعتقال الاحتلال الإسرائيلي للصحفي معالة عدة مرات بسبب منشوراته على الفيسبوك.

وذكرت اللجنة أن عدد الانتهاكات عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية شهر سبتمبر الحالي2019، حتى اللحظة بلغ (11) من الانتهاكات تنوعت ما بين الحظر والحذف ومنع وتقييد النشر وحذف المنشورات حسن اصليح ومثنى النجار وهاني الشاعر وداوود ابو الكاس وصحفيين أخرين تم إغلاق صفحاتهم لأكثر من مرة.

حيث رصدت لجنة دعم الصحفيين التضييق على كل الصحافية اسراء البحيصي بإغلاق حسابها على الفيس بوك للمرة الرابعة، حذف منشورات وتهديد بحذف صفحة شبكة القدس الإخبارية بسبب نشر اخبار عن حزب الله، حذف صفحة الحياة برس، حذف بث مباشر لكل من الناشطين فهد أبو صبيح ومحمد شريتح، حظر للنشر لصفحة مركز اسرى فلسطين للدراسات، حذف صفحة يوميات بيت لحم الفلسطينية، تقييد وصول وعدم ظهور بحق صفحة شبكة فلسطين الإخبارية، حذف حساب معين الضبة، حذف صفحة مجموعة عائدون .

وكانت قد رصدت اللجنة خلال شهر أغسطس الماضي 2019، اكثر من 15 انتهاكا للتضييق على المحتوي الفلسطيني منها حذفت إدارة موقع "فيسبوك" صفحة وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام مرتين متتاليتين للمرة العاشرة على التوالي، اغلاق الصفحة الرسمية لبوابة الهدف الإخبارية، حظر صفحات قاسم النجار ومنع النشر، حظر صفحة أنين القيد، حذف صفحة مركز قلنديا الإعلامي، وصفحة جنين مكس، وصفحة شبكة عين الإعلامية، وصفحة فلسطين لايف، وصفحة لجنة القدس جامعة اليرموك، صفحة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، وذلك في اطار التضييق على المحتوى الفلسطيني، تعطل حساب الصحفي محمود الخطيب، وتحذف منشورات صفحة المركز الفلسطيني للإعلام، الغاء حساب الكاتب إبراهيم المدهون على الفيس بوك لمدة سبعة أيام وتلغي صفحته على اليوتيوب دون مبرر.

وعلى ضوء ذلك، نوهت لجنة دعم الصحفيين، أنه منذ بداية العام الحالي 2019، عملت إدارة الفيس بوك الذي يتباهى دوما بانه فتح مساحة آمنة وحرة للتعبير عن الآراء والمعتقدات الشخصية على انتهاك عشرات المواقع والصفحات تم رصد أكثر من (65) انتهاكاً للمحتوى الفلسطيني بضغوط واضحة من قبل الاحتلال الاسرائيلي الذي يسعى لطمس الحقيقة ومحاربة كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية .

وكشفت اللجنة أن إدارة الفيسبوك تغض الطرف وتكيل بمكيالين عن الصفحات الإسرائيلية للمسؤولين الاسرائيليين والتي تدعو للقتل و تنشر خطاب الكراهية وإبادة الشعب الفلسطيني .

وكانت قد اعترفت إدارة شركة "فيسبوك" بانتهاك خصوصية مستخدميها من خلال سماع كل المحادثات الصوتية عبر تطبيق "ماسنجر" التابع لـ"فيسبوك"، و أنها وظفت مئات المتعاقدين للاستماع إلى المقاطع الصوتية التي يتبادلها المستخدمون.

كما أعلنت إدارة الفيسبوك عن تفكيرها باستخدام خوارزميات تعمل بالذكاء الاصطناعي في تطبيق "واتساب" لفحص محتوى الرسائل وضبطها؛ لفرض سياسة الكلام المقبولة ضمن سياستها الخاصة وإذا تم تطبيق هذه الفكرة فذلك يعني أن التطبيق سيشرف بنفسه على فحص الرسائل قبل تشفيرها وإرسالها.