حقيقة وفاة زعيم الفن المصري

ما حقيقة وفاة الفنان عادل إمام فى أحد مستشفيات القاهرة بعد تدهور حالته الصحية فى يوليو 2019؟ سؤال يتبادر فى أذهان الكثيرين خاصة بعد تداول شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى تزعم وفاة عادل إمام فى المستشفى إثر تدهور حالته الصحية خلال الساعات القليلة الماضية.

ما حقيقة وفاة عادل إمام 2019 ؟

شائعات وفاة عادل إمام يتداولها البعض من حين آخر، خاصة عندما يغيب الزعيم عادل إمام عن شاشات التليفزيون أو البرامج الإذاعية أو المناسبات الهامة التى كان آخرها عزاء الفنان فاروق الفيشاوى، يوم الأحد الماضى.

ذلك أن عدم حضور الفنان عادل إمام فى عزاء فاروق الفيشاوى، جعل البعض يتداول منشورات تزعم وفاة عادم إمام، خاصة عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

هذه حقيقة وفاة عادل إمام 2019

لكن الفنان أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، نفى فى تصريحات صحيفة، صحة ما تداوله البعض من تغريدات تزعم وفاة عادل إمام، مؤكدا أن ما يتم تداوله عبر منصات السوشيال ميديا مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

كما أن أسرة الفنان عادل إمام لم تعلن عن ذلك الخبر الكاذب، والمتابع للصفحة الرسمية للفنان محمد إمام، يجد أنه يمارس حياته بشكل طبيعى وهو ما يؤكد أن وفاة عادل إمام مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة.

عادل إمام يتحدث عن شائعة وفاته فى 2019

وفى وقت سابق من شهر مارس 2019، تواصل موقع "فالصو" مع الفنان عادل إمام للتأكد من شائعة وفاته، حيث قال زعيم السينما المصرية فى تصريحاته وقتها "أصبحت الشائعات قدرى وبقيت متعود عليها.. هعمل إيه فى اللى بيطلعوا إشاعات عليا... لو مت هبقى أقولكم".

شائعة وفاة عادل إمام تبدأ بالمرض عام 2019

وقد انتشرت مؤخرا أيضا شائعات تزعم تدهور الحالة الصحية للفنان عادل إمام، وتوقف تصوير مسلسل "فالنتينو"، ووصل الأمر إلى شائعة وفاته بعد غيابه عن عزاء فاروق الفيشاوى.