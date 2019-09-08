الوفد الأمني المصري يصل غزة اليوم لبحث ملف التهدئة

من المقرر ان يصل الوفد الأمني المصري الى قطاع غزة ظهر اليوم الأحد ، لبحث عدة ملفات وعلى رأسها ملف التهدئة .

وقالت مصادر خاصة لــ "فلسطين اليوم الاخبارية "أن زيارة الوفد المصري للقطاع تأتي بالتزامن مع تدهور الأوضاع الأمنية ، وخاصة بعد أرتقاء طفلين من الشهداء الجمعة الماضية .

وبينت المصادر أن الوفد المصري سيتابع ملف التهدئة ، حيث سيكون هناك اجتماع مع قادة حركة حماس.

ويشار الى ان الأوضاع الأمنية بلغت ذروتها بالأمس وخاصة ان المقاومة الفلسطينية قامت برد نوعي على الجريمة النكراء التي أقترفها الاحتلال بحق الاطفال على حدود القطاع ، وإرسال حوامة قامت بإلقاء عبوة ناسفة على أحد آليات الاحتلال وتضررها بشكل مباشر وعودة الحوامة سالمة للقطاع .

وبالمقابل قامت قوات الاحتلال بقصف عدة مواقع في القطاع الليلة الماضية بشكل عنيف لأول مرة منذ عدة اسابيع.