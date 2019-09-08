مقتل مواطناً بعيار ناري في الرأس في نابلس

عثرت شرطة نابلس، اليوم الأحد، على جثة مواطن من بلدة عجة جنوب جنين مقتولا على مفرق بلدة بزاريا شمال نابلس.

وذكر المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن الشرطة تلقت بلاغاً صباح اليوم مفاده إطلاق نار باتجاه مركبة على مفرق بلدة بزاريا شمال نابلس، وعلى الفور تحركت دورية للمكان، وعند وصولها عثرت على جثة المواطن بلال عبد ناجي معالي (38 عاماً) على مقربة من المركبة وعليها آثار عيار ناري بالرأس.

وأضاف ان الشرطة أبلغت النيابة العامة والتي تحركت والأدلة الجنائية والطبيب الشرعي للمكان لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وقد قررت النيابة العامة إحالة الجثمان لمعهد الطب العدلي بجامعة النجاح الوطنية لتشريحه والوقوف على سبب الوفاة المباشر.

وأكد أن النيابة العامة والشرطة ما زالتا تحققان بالحادثة للوقوف على ملابساتها.