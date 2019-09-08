لجنة دعم الصحفيين والصليب الاحمر تفتتحان "دورة السلامة المهنية"

نظمت لجنة دعم الصحفيين واللجنة الدولية للصليب الاحمر ورشة عمل تدريبة لنحو عشرين مؤسسة صحفية محلية حول "السلامة المهنية للصحفيين في الميدان".

واكد رئيس لجنة دعم الصحفيين صالح المصري خلال افتتاح الورشة على أهمية أن يتعرف الصحفيون الفلسطينيون على السلامة المهنية في الميدان، نظراً للانتهاكات الكبيرة التي يتعرضون لها من قبل الاحتلال الاسرائيلي.

وقال الصحفي المصري ان ورشة العمل يشارك فيها ٢٠ صحفي من غزة ممن يعملون في الميدان وتركز على الجانب العملي للصحفيين أثناء التغطية في الحروب من خلال خبراء متخصصين في هذا المجال.

ووجه المصري شكره للجنة الدولية للصليب الاحمر التي تخصص جزءاً كبيرا من برامجها في الاراضي الفلسطينية المحتلة لتدريب الطواقم الصحفية ورفع معرفتهم بمواضيع مختلفة اهمها القانون الدولي الانساني. الإعلام الإنساني و حماية الصحفيين بالإضافة للسلامة المهنية

وأكد رئيس لجنة دعم الصحفيين أن هناك أخطاء كبيرة يقع فيها الزملاء الصحفيين أثناء التغطية الميدانية يجب أن يتم تفاديها حرصاً على سلامتهم موضحا ان هناك تزايدا بشكل ملحوظ في اعداد الضحايا جراء انتهاكات الاحتلال أثناء تغطية مسيرات العودة بفعل اطلاق النار بالإضافة لعدم اتباع طرق السلامة المهنية للتغطية من قبل الصحفيين الجدد .

وأكد الصحفي المصري على ضرورة بتوفير أدوات السلامة المهنية التي يمنع دخولها إلى قطاع غزة منذ فرض الحصار الاسرائيلي على القطاع قبل نحو اثنين عشر عاما مبينا أن هذه الدورة توفر فرصة للتدريب للصحفيين في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة ومنهم من تلقي الدورات في الخارج بفعل اغلاق المعابر .

من جهتها قالت المتحدثة الاعلامية باسم اللجنة الدولية للصليب الاحمر في غزة سهير زقوت . تسمونها مهنة المتاعب و ندرك حجم التحديات التي تواجهكم في الميدان و المخاطر التي تتعرضون لها أثناء نقلكم للحقيقة ولكن في النهاية سلامتكم في الميدان هي الأهم احرص على نقل الخبر و لكن لا تكون أنت الخبر.

واكدت زقوت أن اللجنة تولي اهمية كبيرة لنشر المعرفة بالقانون الدولي الانساني لكثير من الشراح المجتمعية والرسمية في الارضي الفلسطينية الى جانب خدماتها الانسانية

وبينت ان الورشة ستشمل ثلاثة عناوين مهمة على مدار أربعة أيام حيث سيتعرف الصحفي على التخطيط لمهمة صحفية الإجراءات التي يجب أن يتخذها بعين الاعتبار والسلامة للصحفيين اوقات الطوارئ من خلال متدرب معتمد من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الكسور والصدمات والاخلاء الامن وقت الازمات بالتعاون مع الهلال الاحمر الفلسطيني.

وأشارت إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعمل لزيادة الوعي لدى الصحفيين، لاسيما الذين يعملون في الميدان والمناطق الساخنة بهدف المساعدة في تعزيز حماية حياة البشر، والحفاظ على القيم الإنسانية، والحد من تعريض الضحايا للأذى.



















