كاتس يهدد غزة مجدداً بمعركة واسعة النطاق تقضي على قيادة حماس

جدد وزير الخارجية "الاسرائيلي" واحد وزراء المجلس الامني المصغر الكابنيت " يسرائيل كاتس "

تهديده لقطاع غزة بالقول" ان جيش الاحتلال "الاسرائيلي" يستعد لمعركة واسعة النطاق داخل قطاع غزة ، في اعقاب التوتر بين "إسرائيل" وقطاع غزة " ورداً على اسقاط طائرة مسيرة لعبوة على جيب "إسرائيلي" قرب الحدود مع غزة ".

وقال كاتس في تصريحات للقناة الثانية هذه المرة ستكون العملية العسكرية التي سنشها في القطاع قاضية لجميع قيادة حماس" .

وتابع" الجولة المقبلة ستكون جولة شاملة, مع ذلك لا زلنا نحاول الامتناع عن القيام بها ".