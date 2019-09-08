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البرتغال تفوز على صربيا برباعية في تصفيات يورو 2020

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:01 - 08 سبتمبر 2019
البرتغال البرتغال
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افتتح المنتخب البرتغالي سجل انتصاراته خلال مشاركاته في التصفيات المؤهلة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2020، على حساب مضيفه الصربي (4-2)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم السبت.

وأحرز رباعية منتخب "برازيل أوروبا" كل من، ويليام كارفالو، وغونزالو غويديش، وكريستيانو رونالدو، وبرناردو سيلفا، في الدقائق (42، 58، 80، 86) على الترتيب. بينما حملت ثناية صربيا توقيع كل من، المدافع نيكولا ميلينكوفيتش، والمهاجم ألكسندر ميتروفيتش، في الدقيقتين (68، و85) على التوالي.

وحقق منتخب البرتغال، حامل اللقب، وبطل النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية، باكورة انتصاراته بعد تعادلين متتاليين، وتقدم إلى مركز الوصافة في المجموعة الثانية، برصيد 5 نقاط، بينما مني منتخب صربيا بالهزيمة الثانية، ويشغل المركز الرابع على سلم الترتيب، برصيد أربع نقاط.

ويتصدر منتخب أوكرانيا قائمة المجموعة، برصيد 13 نقطة حصدها من 5 مباريات.

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