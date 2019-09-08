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قطعان المستوطنين يحطمون مركبات للمواطنين جنوب نابلس

  • فلسطين اليوم - نابلس
  • 09:43 - 08 سبتمبر 2019
تحطيم زجاج سيارة تحطيم زجاج سيارة
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حطم قطعان المستوطنين، اليوم الأحد، ثلاث مركبات في بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس.

وأفاد رئيس المجلس البلدي حافظ صالح، بأن مستوطني "يتسهار" الجاثمة على أراضي قرى جنوب نابلس تسللوا فجرا إلى المنطقة الشرقية من البلدة، وحطموا ثلاث مركبات بالكامل.

وأوضح أن المركبات الثلاث تعود ملكيتها لكل من: عبد الباسط محمد أحمد ونجله رفيق، وللمواطن عبد الوهاب عبد الرحمن أحمد، مشيرا إلى أن هذا الاعتداء جرى أمام مرأى جنود الاحتلال المتواجدين في المعسكر القريب المقام على أراضي القرية.

يشار إلى أن قطعان المستوطنين يرتكبون جرائم مستمرة بحق الفلسطينيين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلية، أثناء الليل، ويلوذون بالفرار.

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