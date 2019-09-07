مكان مملكة الجبل الأصفر في الخريطة

مملكة الجبل الاصفر هي دولة اسلامية تم انشاءها بعد تزايد احصائيات اللاجئين حول العالمو الاشخاص عديمي الجنسية والذين تم حرمانهم من اعطائهم الجنسية في البلدان التي ولدوا بها بسبب عرقهم او لونهم او بسبب انتمائهم الديني، دولة مملكة الجبل الاصفر سوف تكون ملاذا امنا لهولاء، كما انها سوف تستقبل الاشخاص اصحاب الشهادات العلمية من اجل ان يشاركوا في بناء مملكة الجبل الاصفر وجعلها بلد قوي من ناحية الاقتصاد والصناعة.

وكما تشاهدون بالاعلى في صورة موقع مملكة الجبل الاصفر على الخريطة فان مساحتها صغيرة نسبيا حيث ان مساحتها تبلغ حوالي 2000 كيلومتر مربح وهي تساوي مساحة الكويت، وقد قارنها البعض بانها قريبة من مساحة البحرين، او مساحة قطر. كما تشاهدون فان مملكة الجبل الاصفر اصبحت واقعا وسوف يتم الاعلان قريبا عن استقبال اللاجئين والمضطهدين من اجل ان يحصلوا على حياة كريمة تليق باي انسان.

بهذا نكون قد تعرفنا على اين تقع مملكة الجبل الاصفر كما تشاهدون في الخريطة التي بالاعلى. والتي تقع بالقرب من حلايب وشلاتين.