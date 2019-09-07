كيف تحقق الإخلاص في تعلمك في المدرسة؟ من حل كتاب الحديث ثالث متوسط الفصل الدراسي الاول ف١



نطرح بين أيدي الطلاب والطالبات المجتهدين سؤال من كتاب الحديث التابع للصف الثالث المتوسط، والذي قامت موسوعة نبض النجاح الشاملة بتوفير حل المناهج التعليمية لجميع الفصول الدراسية ومنها.



إليكم حل السؤال :

أبتغي بتعلمي وجه الله عز وجل، ورفع الجهل عن نفسي لأعبد الله على بصيرة.



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