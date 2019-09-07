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كيف تحقق الإخلاص في تعلمك في المدرسة

  • فلسطين اليوم
  • 21:14 - 07 سبتمبر 2019
كيف تحقق الإخلاص في تعلمك في المدرسة كيف تحقق الإخلاص في تعلمك في المدرسة
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كيف تحقق الإخلاص في تعلمك في المدرسة؟ من حل كتاب الحديث ثالث متوسط الفصل الدراسي الاول ف١

نطرح بين أيدي الطلاب والطالبات المجتهدين سؤال من كتاب الحديث التابع للصف الثالث المتوسط، والذي قامت موسوعة نبض النجاح الشاملة بتوفير حل المناهج التعليمية لجميع الفصول الدراسية ومنها.

إليكم حل السؤال :
أبتغي بتعلمي وجه الله عز وجل، ورفع الجهل عن نفسي لأعبد الله على بصيرة.

وبهذا يكون قد اجبنا حول سؤال كيف تحقق الإخلاص في تعلمك في المدرسةتابعوا موقعكم موقع نبض النجاح لتجدوا حل جميع المناهج الدراسية

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