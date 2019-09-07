عروض اليوم الوطني الخطوط السعودية العروض الجديدة 1441

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ان عروض اليوم الوطني الخطوط الجوية السعودية تشير الى اهمية اليوم الوطن ومدى اهتمام المؤسسات الكبيرة باليوم الوطني من اجل ارشاد المواطنين الى التعرف على تراثهم وماضيهم من خلال الانشطة التي تعرض في اليوم الوطني.

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