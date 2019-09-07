شركة الكهرباء الإسرائيلية تهدد بقطع الكهرباء عن مناطق السلطة

ذكرت قناة "كان" العبرية أن شركة الكهرباء الإسرائيلية ستبدأ بقطع الكهرباء عن مناطق السلطة الفلسطينية خلال أسبوعين، بسبب تراكم الديون.

وقالت القناة العبرية إن "المستوى السياسي للحكومة الإسرائيلية لن يمانع ذلك، ولكنه سيطلب من شركة الكهرباء الإسرائيلية التعامل بضبط النفس".

يشار إلى أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قرر الاثنين الماضي استقطاع 300 مليون دولار من أموال السلطة الفلسطينية وتحويلها لشركة الكهرباء الإسرائيلية.

وكانت مصادر عبرية ذكرت مؤخرًا أن السلطة توقفت عن تحويل أثمان الكهرباء التي تجبيها من السكان، للشركة الإسرائيلية منذ بدء الأزمة المالية التي تسببت بها "إسرائيل" قبل عدة أشهر.