تنسيق الثانوية العامة للشعبتين العلمى والأدبى pdf

أعلن السيد الدكتور خالد عبد الغفار وهو المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمي بان إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة سيكون يوم الأحد الموافق 8-9-2019 .

من هنا رابط بوابة الحكومة المصرية للتنسيق

نقدم لكم في الجدول التالي جميع الكليات المتاحة لطلاب الشعبة العلمية علوم حيث أنه تعتبر كلية ثباته في جميع الجامعات المصرية في مختلف أنحاء الجمهورية: