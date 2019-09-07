تردد قناة الاهلى الجديد نايل سات 2019 التردد المفتوح

هي القناة الناقلة لجميع مباريات النادي الأهلي وأخبار الأهلي كما تعرض بث مباشر للمباريات ككأس السوبر ولكن لم تفز القناة بنقل بث مباريات الدوري المصري في هذا الموسم لعام 2019 على الرغم من أن النادي الأهلي يشارك فيها كما أنه يتصدر الدوري وكما يُقال فإن النادي الأهلي هو المرشح للفوز بدرع الدوري في هذا الموسم لعام 2019 ومنذ عدة شهور كانت أعلنت قناة الأهلي أنها ستبث المباراة الودية بين النادي الأهلي ونظيره الأسباني أتلتيكو مدريد تحت شعار “السلام ضد الإرهاب”، من خلال تردد قناة الأهلي الجديد وكان ينتظرها عدد كبير من الجماهير المصرية والعربية وأيضا الأوروبية وكان البث مجاني وبدون تشفير وذلك ما دفع محبي متابعي الفريقين الى البحث عن تردد القناة لمتابعة الفريق الخاص به ومن خلال موقع نجوم مصرية ننقل لكم تردد قناة الأهلي

التردد هو 12341

معدل الاستقطاب أفقي

معدل الترميز هو 27500

معامل الخطاء هو 3/4

التردد هو 12322

معدل الاستقطاب هو أفقي

معدل الترميز هو 27500

معامل الخطاء هو 3/4

التردد هو 12340

معدل الاستقطاب هو أفقي ”

معدل الترميز هو 27500

معامل الخطاء هو 2/3