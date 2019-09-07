تردد قناة دبي الرياضية 1 hd نايل سات

الآن تردد قناة دبي الرياضية Dubai Sports 2019 من خلال موقعنا أهم القنوات المجانية عبر الأقمار الصناعية المختلفة، والناقلة لأهم المباريات والدوريات والبطولات العربية والعالمية حول العالم، فنقدم تردد واحدة من أهم القنوات الرياضية العربية في الخليج العربي، فقناة دبي الرياضية تعتبر من أهم وأشهر القنوات الرياضية في الإمارات، لأنها تساعد عشاق ومحبي الرياضية حول العالم في متابعة تفاصيل المباريات التي يحبونها والاستمتاع بأهم الدوريات والأحداث الرياضية حول العالم.

قناة دبي الرياضية Dubai Sport 2019

قناة عربية إماراتية تابعة لمؤسسة دبي للإعلام، تبث أونلاين مباشر من إماراة دبي عاصمة الإمارات العربية، وتتمتع بخدمة على مدار 24 ساعة من العمل الجبار لتقديم أفضل ما لديها من مباريات لجميع الرياضات المختلفة سواء الفردية أو الجماعية مع اهتمامها بوضع خاص بمعشوقة الملايين الساحرة المستديرة كرة القدم، فهي تعمل على أهم الدوريات والبطولات المحلية والإقليمية والعالمية، بث حصري عبر قناتها، لتكون قناة دبي الرياضية في صدارة القنوات الفضائية الرياضية المتخصصة.

الميزات المتاحة في قناة دبي الرياضية 2019

وقناة دبي الرياضية لها العديد من المزايا التي تجعل لها شهرة كبيرة بين القنوات الأخرى وأهم تلك المزايا التي جعلتها مميزة لدى العديد من المشاهدين:

حرصها على تقديم محتوى رياضي تتمسك فيه بمبادئ الإعلام العربية، وأعلى المعايير المهنية الدولية لإرضاء جمهورها.

الرقى بمستوى الإعلام الرياضي المهني الاحترافي.

تقديم محتوى يعمل على تثقيف الشباب بأهمية دور الرياضة في خدمة المجتمعات.

إثراء الثقافة الرياضية لدى النشأ الجديد في المجتمع العربي،

الريادة في توظيف التكنولوجيا بما يساهم في دعم التواصل الإيجابي مع جمهورها، بإنشاء موقع إلكتروني لها، وصفحات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لعرض برامجها المتنوعة.

كما تميزت قناة دبي الرياضية باستقطاب أفضل وأشهر الكفاءات والكوادر الرياضية في العالم الكروي، من معلقين ومحللين رياضيين.

كما حرصت قناة دبي الرياضية على أن تجعل بث محتواها بصورة مجانية وذلك من خلال الأقمار الصناعية التي تُبث من خلالها، لتغطى أكبر مساحة ببثها المميز، وتطبق مبدأ الانتشار والتوسع لتشمل منطقة الشرق الأوسط.

تبث القناة محتواها مستخدمة أفضل أساليب البث عالية الجودة الأتش دي، لنقل أنقى وأوضح صورة وصوت للمباريات.

تردد قناة دبي الرياضية