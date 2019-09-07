متى يوم عاشوراء في السعودية 1441

يطل علينا يوم يوم عاشوراء 1441 يوم الثلاثاء القادم الموافق العاشر من محرم والتاسع من شهر شهر سبتمبر 2019، ويحرص القادر من المسلمين على صوم يومي تاسوعاء وعاشوراء كما صرح رسول الله صلي الله عليه وسلم، ونشير إلى أن الحبيب المصطفي كان يحرص على صيام أكثرية أيام شهر محرم، ولكنه كان يختص صيام عاشوراء بثلاث من السنن وهي الصوم والاحتفال والتوسعة على الأهل والعيال.

الثلاثاء , 10 سبتمبر يوم عاشوراء 2019 (مصر)والسعودية

فضل صوم يوم عاشوراء

كما ورد عن رسولنا الكريم فأن من أحب أيام الصيام هي صوم يوم عاشوراء له يكفر ذنوب عام قبله، ليست من الكبائر، كما ورد عن رسولنا الكريم أنه كان ينوي صيام يومي تاسوعاء وعاشوراء لأجل أن لا يتشابه عما كان يفعله اليهود من صوم يوم عاشوراء، منفرد.

ومن أفضل الأدعية الواردة في هذا اليوم الطيب المبارك

سبحان اللهم وبحمدك, لا اله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك, أنت الهي مقر كل التظلم, ومنتهى الحاجات وأنت أمرت خلقك بالدعاء, وتكلفت لهم بالإجابة انك قريب مجيب سبحانك اللهم وبحمدك, ما أعظم اسمك في أهل السماء, واحمد فعلك في أهل الأرض.

يتزامن يوم عاشوراء سنويًا مع اليوم العاشر من شهر محرم وهو الشهر الأول في ترتيبه في العام الهجري، في حين يختلف على وحـٍسب توافقه مع التقويم الميلادي، على أن يوافق يوم 10 محرم 1441 هذا العام يوم يوم الإثنين 9 شهر سبتمبر 2019، وهو يوم صوم سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أفاد الرسول صلى الله عليه وسلم:

“من أراد الصوم فليصُم ومن أراد تركه فليفعل”.

كما يصوم المسلمين اليوم التاسع من شهر محرم كما كان ينوي الرسول قبل موته بأن يصوم يومي التاسع والعاشر من محرم من كل عام، ليتميزوا عن اليهود والنصارى الذين يصومون في العاشر من محرم.

يوم يوم عاشوراء

تختلف سبل الاحتفال بيوم عاشوراء من منزل لآخر ومن مذهب لآخر، حيث يحتفل به أهل السنة بالصيام سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما انه اليوم الذي نجى فيه موسى بفضل الله من فرعون، في حين يعتبره أهل الشيعة يوم عزاء بسبب مقتل الحسين بن علي، ويحتفل به أهل المغرب ببخ الماء على بعضهم البعض ويسمونه يوم زمزم.