شروط الحجز بالإسكان الاجتماعي عبر صندوق التمويل العقاري

موعد التقديم لحجز شقق الإعلان الحادي عشر والذي تم تقديم موعده بعد نجاح طرح شقق الإسكان الاجتماعي والإقبال الغير مسبوق لحجز شقق الإعلان العاشر، والذي يأتي في إطار حرص الدولة المصرية في رعاية الفئة الاجتماعية من محدودي الدخل، وهي الفئة الأولى برعاية الدولة، فقد قررت وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق التمويل العقاري قرب البدء في الإعلان عن طرح شقق الإعلان الحادي عشر لمشروعات الإسكان الاجتماعي،فقد صرحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي.

دعم التمويل العقاري الدكتورة مى عبد الحميد، أن الموعد المقرر لطرح شقق الإعلان الحادي عشر بمشروعات الإسكان الاجتماعي سيكون خلال أيام، وتجدر الإشارة إلى أن مي عبد الحميد قد صرحت سابقا عن صرح شقق الإعلان الحادي عشر في شهر مايو 2019، ولكن مع الإقبال الهائل على حجز وحدات الإعلان العاشر قد عجلت بطرح شقق الإعلان الحادي عشر للإسكان الاجتماعي.

بدأت مكاتب البريد بمختلف المحافظات طرح كراسات شروط وحدات الإعلان الحادي عشر بمشروع الإسكان الاجتماعي، الذي يتضمن أكثر من 20 ألف وحدة سكنية بعدد من محافظات الصعيد، وخصصت وزارة الإسكان، 8 أيام للمعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة للحجز، بينما يبدأ التقديم اعتبارا من يوم 22 أبريل وحتى يوم 30 من أبريل 2019، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني « www.shmff.gov.eg

شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان الحادي عشر