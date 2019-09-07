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تردد النايل سات الرئيسي 2019

  • فلسطين اليوم
  • 18:40 - 07 سبتمبر 2019
تردد النايل سات الرئيسي 2019 تردد النايل سات الرئيسي 2019
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يجب علينا حتى نتمكن من التقاط القمر نايل سات اتباع الخطوات التي سنقوم بشرحها من خلال هذا التقرير، وذلك حتى يتمكن متابعينا الكرام من الحصول على أفضل مشاهدة ممكنة، وكذلك حتى يتم تحميل جميع القنوات بلا استثناء، فيجب أولا اتباع التالي:

بعد التوجيه الصحيح لطبق الاستقبال بواسطة الفني المتخصص في ذلك والحصول على أقوى وأجود إشارة، فهناك خطوة أخرى هامة وهي نوع السلك المستخدم الواصل بين الطبق والرسيفر، فيجب استخدام افضل أنواع الأسلاك النحاسية ولا يقل الأوم عن 75، كما يجب اختصار المسافة وطول السلك بين الطبق والرسيفر قد الإمكان، فكلما قلت المسافة زادت قوة الإشارة وجودة المشاهدة.

يجب القيام بواسطة الفني المتخصص من ضبط طبق الاستقبال باستخدام ترددين هامين وهما كالتالي

  • تردد 11603 أفقى H  معامل ترميز 27500
  • تردد 10758 عمودي V معامل ترميز 27500

ويلاحظ أن ضبط  الترددين السابق ذكرهما من أهم عوامل الحصول على جميع الترددات بلا استثناء بدرجة مشاهدة ممتازة بدون انقطاع أو تشويش، لذلك يجب التنبيه على الفني المتخصص في اتباع ما سبق.

 

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