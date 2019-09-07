تردد قناة أبو ظبي الرياضية 4 HD الجديد على النايل سات 2019

سنقدم لكم اليوم من خلال موقعنا ، تردد قناة أبو ظبي الرياضية الأولى والثاني للاستمتاع بعدد كبير من المباريات لأهم المنتخبات العربية والعالمية، وعقب انتهائها يتم تحليل المباريات من خلال استديو تحليلي كبير يستضيف كبار وأهم الشخصيات الرياضية في العالم العربي.

وتعتبر قنوات أبوظبي الرياضية من القنوات التي تبث محتواها للجمهور بشكل مجاني وبدون رسوم، وتتعدد البطولات التي تبثها مجموعة القنوات تأتي في مقدمتها البطولة العربية للأندية والتي تخطف أنظار كثيرين من المتابعين في أرجاء الوطن العربي بأجمعه.

وتنقل أبوظبي الرياضية الدوري الإماراتي وكأس أمير الدولة وجميع المباريات الخاصة بكأس الخليج 23 مباشرة، بالإضافة إلى بث تصفيات الأمم الأوروبية المؤهلة لكأس العالم الماضية بروسيا 2018.