متى يكون تاريخ يوم عاشوراء 2019 في الجزائر

يوم عاشوراء هو يوم عطلة رسمية في الجزائر ويحتفل به في اليوم العاشر من شهر محرم، وهو الشهر الأول من التقويم الإسلامي. كلمة “عاشوراء” مشتقة من اللفظة العربية “العاشر”.

يعد شهر محرم شهرًا مقدسًا في التقاليد الإسلامية، إلا أن العاشر من محرم يعتبر مقدسًا بشكل أكبر. ليس فقط لأنه يقع في الشهر الذي هاجر فيه محمد إلى المدينة، بل هو اليوم الذي قُتل فيه الحسين بن علي بن أبي طالب، حفيد الرسول، في معركة كربلاء في العراق.

معظم الجزائريين هم من المسلمين السنة، أما الشيعة فهم من ينغمسون في جلد الذات ويمارسون طقوس حداد مختلفة في عاشوراء. ومع ذلك، يحتفل المسلمون السنة بالصلاة والصيام أحيانًا في يوم عاشوراء ويتذكرون في هذا اليوم كيف قاد موسى لليهود لعبور البحر الأحمر متغلبين على جيوش فرعون.