اعتقال 3 فلسطينيين اجتازوا السياج الفاصل جنوب قطاع غزة

اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت، 3 فلسطينيين اجتازوا السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة عام 48.

وأفادت وسائل اعلام الاحتلال بأن قوات الاحتلال نصبت حواجزاً عسكرية داخل الأراضي المحتلة فور تلقيها معلومات عن تسلل مجموعة من الفلسطينيين من جنوب قطاع غزة للأراضي المحتلة.

وأوضح إعلام الاحتلال بأن الجيش الإسرائيلي أعلن الاستنفار فور تلقيه المعلومات عن عملية التسلل، مؤكدة أنه أنهى الاستنفار بعد اعتقال الفلسطينيين الثلاثة.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال تعلن من وقت لأخر عن اعتقال عدد من المواطنين اجتازوا السياج الزائل شرق قطاع غزة.