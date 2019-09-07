باحث تربوي: 15% من طلبة الثانوية العامة سجلوا في الجامعات

حذر الباحث والأكاديمي الدكتور جميل سلامة من انهيار التعليم العالي في جامعات محافظات قطاع غزة.

وأوضح الباحث سلامة، أن عدد الملتحقين والمسجلين لهذا العام في الجامعات من خريجي الثانوية العامة "الإنجاز" لا يتجاوز 15% من الطلبة الناجحين، مؤكدا أن ذلك يحدث لأول مرة في تاريخها.

وارجع د. سلامة انخفاض التسجيل واعداد الملتحقين الى الحصار والفقر وارتفاع الرسوم الدراسية وضرب مثالا على ذلك كلية الطب البشري والاسنان والتي تقدر الرسوم للساعة الواحدة 90-100 دينار اردني، وكذلك رفض الجامعات الاعفاء الأخوي لطلبة الطب بشكل استثائي تحت مبرر أن رسوم هذه الكليات يدعم موازنتها.