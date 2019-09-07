الجهاد تحذر من المساس بحياة الأسير المضرب سلطان خلوف

حذر مصدر قيادي في حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية من المساس بحياة الأسير المضرب المهندس سلطان خلوف، الذي تتوارد الأنباء عن دخوله مرحلة الخطر الشديد وأن حياته أصبحت مهددة وذلك في ضوء البيان الصادر عن مؤسسة مهجة القدس صباح اليوم.

كما دعا المصدر المؤسسات الحقوقية والطبية والقيادات السياسية في الداخل المحتل للعمل على زيارة الأسير سلطان خلوف وجميع الأسرى المضربين خاصة الذين يتم نقلهم للمشافي المدنية.

وطالب المصدر الفعاليات الشعبية والوطنية والأهل في فلسطين المحتلة للاستجابة والمشاركة في فعالية إسناد إخواننا الأسرى المضربين عن الطعام غدًا صباحا أمام سجن الرملة الذي يعتقل فيه عدد من الأسرى المضربين وأصعب الحالات المرضية لأسرانا في السجون.