6 أسرى يواصلون الاضراب ويعانون ظروفاً صعبة

أكد المتحدث باسم هيئة شؤون الاسرى والمحررين حسن عبد ربه، أن 6 أسرى في سجون الاحتلال يواصلون اضرابهم المفتوح عن الطعام في ظروف صحية صعبة.

وقال عبد ربه في تصريحات إذاعية: "إن الاسير احمد غنام من دورا بمحافظة الخليل يواصل اضرابه منذ نحو شهرين يشاركه خمسة اخرون وهم سلطان خلوف من برقين في جنين وثائر حمدان وطارق قعدان وناصر الجدع واسماعيل علي، مبينا ان 500 اسير يعانون من الاعتقال الاداري في سجون الاحتلال".

واضاف عبد ربه: "لا يوجد حتى الان أي تطورات في ملفات المضربين عن الطعام من الاسرى الذي يواصلون اضرابهم رغم حالتهم الصحية الصعبة وعمليات التفتيش المذلة والتنقلات التي تتم بحقهم".

وفيما يخص الاسرى المرضى، أوضح عبد ربه أن الاسير سامي ابو دياك من أكثر الحالات صعوبة اضافة الى الاسير بسام السياح وكلاهما يعانيان من امراض خطيرة.