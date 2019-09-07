حقيقة وفاة العالم النووى المصرى أبو بكر رمضان

أحاط الغموض بوفاة العالم النووى المصرى أبو بكر عبد المنعم فى مراكش المغربية، حيث أشارت مواقع مغربية منها "الجريدة 24" و"زنقة 20" الإلكترونيان المغربيان، إلى حادث وفاة العالم المصرى بالمغرب أبو بكر عبد المنعم رمضان وأمرت النيابة العامة فى مدينة مراكش المغربية، الجمعة، بتشريح جثة العالم المصري أبو بكر عبد المنعم رمضان الذي لقي حتفه في ظروف غامضة خلال إقامته في أحد الفنادق في منطقة أكدال السياحية.

وأضافت الصحيفة أن رمضان، وهو رئيس الشبكة القومية للمرصد الإشعاعى بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، توفي، أمس الأول الأربعاء، داخل مصحة خاصة، نقل إليها إثر إصابته بعارض صحي طارئ داخل غرفته في الفندق بمنطقة أكدال بمراكش.

السفير المصرى يكشف التفاصيل

فى ذات السياق، كشف سفير مصر فى المغرب أشرف إبراهيم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، تفاصيل وفاة العالم المصرى خلال مشاركته فى اجتماع تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى مراكش منذ بداية الشهر الجارى، مؤكدا أنه خلال الاجتماعات شعر العالم المصرى بتعب وصعد إلى غرفته.

وأكد السفير أشرف إبراهيم، أن العالم المصرى بعد صعوده إلى غرفته اشتد عليه التعب وأبلغ إدارة الفندق التى بدورها أخطرت القائمين على الاجتماع، مشيرا إلى أنه تم نقله إلى المستشفي إلا أنه توفي.

وأشار السفير المصرى إلى أن وكيل الملك أمر بتشريح الجثة وهو إجراء روتيني يتم مع أى أجنبى يتوفى فى المغرب، لافتا إلى أن عملية التشريح الأولى انتهت أمس، وانتهت إلى أن الوفاة بسبب سكتة قلبية.

وأكد سفير مصر فى المغرب أن النتيجة النهائية للتشريح ستصدر اليوم، لافتا إلى أنه جارى التنسيق مع السلطات المغربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية من الإجراءات الإدارية لإعادة جثمان الفقيد لمصر.

وأوضح السفير المصرى لدى المغرب أن السفارة تتابع مع السلطات المغربية كافة التطورات منذ وفاة العالم المصرى يوم الخميس الماض

ومن جانبها أكدت الوكالة الأنباء الألمانية، أن النيابة العامة فى مدينة مراكش المغربية أمرت أمس بتشريح جثة العالم المصرى أبو بكر عبد المنعم رمضان الذى لقى حتفه فى ظروف غامضة.

سبب تواجد رمضان فى المغرب

وعن سبب تواجد رمضان فى المغرب أوضح الموقعان المغربيان، أن رمضان كان متواجدا في مراكش لحضور مؤتمر عربي حول الطاقة، قبل أن يفارق الحياة إثر إصابته بسكتة قلبية، وتم إيداع جثة الراحل بالمشرحة بمراكش، بناء على تعليمات النيابة العامة من أجل إخضاعها للتشريح الطبى لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الوفاة، ليتم لاحقا تسليمه لعائلته.

وذكرت مصادر طبية أن رمضان شعر بمغص في معدته قبل أن يتوجه للمصحة حيث توفى، وقد وجهت عينات من دمه لأحد المختبرات الطبية بالدار البيضاء لمعرفة ما إذا كانت الوفاة ناجمة عن تسمم.

وأشارت المصادر إلى أن عناصر الشرطة انتقلت إلى موقع الحادث لفتح تحقيق فى ظروف وملابسات هذا الحادث، وأشارت المصادر إلى أن عناصر الشرطة انتقلت إلى موقع الحادث لفتح تحقيق فى ظروف وملابسات هذا الحادث.

من هو العالم أبو بكر رمضان

الخبير المصرى أبو بكر رمضان سبق أن شارك فى اجتماعات رسمية مع وزراء البيئة العرب سنة 2014، وتم تكليفه إلى جانب خبراء آخرين، عام 2015، بدراسة الآثار المحتملة للمفاعلات النووية بوشهر فى إيران وديمونة فى إسرائيل، وفقا لـ"روسيا اليوم".

المصدر : اليوم السابع