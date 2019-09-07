رابط كشف أسماء المسافرين غداً الأحد عبر معبر رفح

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة اليوم السبت، آلية السفر عبر معبر رفح البري بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية ليوم غدٍ الأحد.

وأوضحت الداخلية، ان السفر يوم غدٍ الأحد سيكون مخصصًا للمسافرين في الحافلتين الرابعة عشر والخامسة عشر من الكشف السابق، إضافة إلى المسافرين في الحافلة الأولى حتى الرقم (85) من الكشف الجديد (9/8).

وأكدت على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، منوهة إلى ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

رابط كشف أسماء المسافرين تاريخ (9/8) اضغط هنا