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تردد قناة سما الخليج على النايل سات 2019

  • فلسطين اليوم
  • 15:59 - 07 سبتمبر 2019
تردد قناة سما الخليج على النايل سات 2019 تردد قناة سما الخليج على النايل سات 2019
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نقديم لكم اليوم علي مدار ال24 ساعة من اجل إعطاء الحرية للمشاهد والفرصة للتمتع بالقناة العربية، فهي أيضا تقدم جانب أنساني وهي بين أجهزة منزلية لتجهيز العرائس وأيضا ومنتجات طبية مصنوعة من أجود وأفخم الأعشاب الطبيعية والتي تستخدم مع المرضي لعدة أشياء وهي التخلص من الوزن الزائد وعلاج العديد من الأمراض والتخلص من السمنة المفرطة، وهي قناة متنوعة تبث من الكويت والأمارات والمملكة العربية السعودية فهي لها عدة مقرات في عدة دول في الخليج.

تردد قناة سما الخليج 2019

القمر التردد FEC/SR الجودة
نايل سات 10930 (H) 27500 – 5/6 SD
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