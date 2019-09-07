تردد قناة العقيلة الجديد 2019

تعد قناة العقيلة واحدة من أهم القنوات العراقية التي تبث عبر قمر نايل سات الصناعي بصورة مجانية على مدار الـ 24 ساعة دون توقف أو تشفير.

تمكنت قناة العقيلة Al Aqila TV من جذب عدد كبير من متابعي التليفزيون العراقي وخاصة المهتمين بالطائفة الشيعية وكل أخبارهم وكذلك الأخبار العراقية المحلية المختلفة.

اهتمت القناة بعرض عدد من البرامج الحوارية والأفلام الوثائقية المختلفة التي تعد من أهم البرامج المذاعة على شاشتها، مما جعلها واجهة المواطن العراقي الشيعي الأولى بالإضافة إلى جذبها عدد كبير من متابعي القنوات التليفزيونية داخل أراضي العراق.

تردد قناة العقيلة Al Aqila TV الجديد: