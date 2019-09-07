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تردد قناة الساعة دراما الجديدة 2019 El Sa3a

  • فلسطين اليوم
  • 15:48 - 07 سبتمبر 2019
تردد قناة الساعة دراما الجديدة 2019 El Sa3a تردد قناة الساعة دراما الجديدة 2019 El Sa3a
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تقوم قناة الساعة دراما ببث برامجها على مدار خلال 24 ساعه ، وتعرض باقة مميزة لمشاهديها متنوعة من أجمل المسلسلات والافلام والبرامج والمسرحيات الفريدة واكثر ما يميزها عن باقية القنوات الأخرى أنها تمنح مشاهدة العرض الدرامي دون فواصل أعلانية طويلة مما جعلها تمتلك مكانة كبيرة بالبيت العربي.

وإذا قمنا بالبحث عن تردد قنوات افلام نايل سات، فإننا يجب ألا ننسى تردد قناة الساعة دراما مسلسلات، وضمانًا الحصول على أعلى جودة تأكد من إدخال التردد بشكل صحيح ومنضبط، تتميز قنوات الساعة بقدرتها على التنوع في تقديم الخدمات الإعلامية، وفي الآونة الأخيرة قامت بجذب عدد كبير من المشاهدين.

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز
قناة الساعة دراما MOUSLSALAT 12566 – 12562 v 27500
قناة الساعة كوميدي El Sa3a Comedy 11603 h 27500
قناة الساعة كلاسيك 12566 v 27500
قناة الساعة الإخبارية 12054 v 27500
قناة الساعة مسرح El Sa3a Masrah مُغلقة 10872 – 10873 v 27500
قناة الساعة أفلام 11527 h 27500
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