"الفدائي" يغادر إلى سنغافورة لملاقاة منتخبها في التصفيات الآسيوية

غادر المنتخب الوطني الفلسطيني لكرة القدم الوطن صباح الجمعة 6/9/2019 متوجها الى سنغافورة لملاقاة منتخبها يوم الثلاثاء 10/9/2019 في الجولة الثانية للتصفيات الاسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس اسيا 2023 في الصين لحساب مباريات المجموعة الرابعة .

وستغادر طائرة الفدائي مطار الملكة علياء الدولي الليلة .

وكان المنتخب الوطني الفلسطيني لكرة القدم قد خاض لقاءه الاول الخميس امام المنتخب الاوزبكستاني وفاز عليه بالنتيجة 2/ صفر في مباراة جرت على ملعب فيصل الحسيني بالرام ..

وبهذه النتيجة تصدر المنتخب الفلسطيني ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة لكل من اليمن وسنغافورة التي جرت مباراتهما امس الخميس وانتهت بالتعادل 2/2 ، في حين بقي رصيد أوزبكستان خالياً من النقاط، علماً بأن المجموعة تضم أيضاً منتخب السعودية التي لم تلعب حتى الان ..

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء المقبل 10 أيلول/سبتمبر، حيث تلتقي اليمن مع السعودية في المنامة بالبحرين ، وسنغافورة مع فلسطين في سنغافورة.

ويشهد الدور الثاني مشاركة 40 منتخباً، من بينها 34 منتخباً حجزت مقاعدها بشكل تلقائي، إلى جانب 6 منتخبات تأهلت من خلال الدور الأول.

وتم توزيع المنتخبات المشاركة في الدور الثاني على 8 مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة خمسة منتخبات. تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين، وتقام منافسات هذا الدور خلال الفترة من 5 أيلول/سبتمبر 2019 ولغاية 9 حزيران/يونيو 2020.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة وأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني (المجموع 12 فريق) إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر