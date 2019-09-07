مواجهات نارية في افتتاح الأسبوع الثاني من دوري غزة لكرة القدم

تنطلق اليوم السبت منافسات الاسبوع الثاني من الدوري الممتاز لكرة القدم في محافظات قطاع غزة عند الساعة الرابعة ونصف عصراً بإقامة مباراة واحدة في الدرجة الممتازة تجمع غزة الرياضي بنظيره شباب خان يونس.

إذ يستضيف نادي غزة الرياضي عميد الاندية الفلسطينية المنتشي بفوزٍ صعب علي شباب رفح ويريد ومواصلة الانتصار الثاني نظيرة شباب خانيونس الذي تعثر بنتيجة التعادل امام جارة الاتحاد في الجولة الاولي ويريد الفوز والظفر بنقاط المباراة.

ويذكر أن غزة الرياضي حل ثانياً في جدول ترتيب الأندية، بعد نادي رياضي بيت حانون متصدر الترتيب.

وعلى الصعيد الأخر تُفتتح اليوم مباريات الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى بلقائين الأول يجمع بين القادسية وبيت حانون الرياضي على ملعب رفح، واللقاء الثاني خدمات البريج وضيفه التفاح على ملعب الدرة.