هذا ما بحثه عباس مع المبعوث النرويجي لعملية "السلام"

بحث رئيس السلطة محمود عباس اليوم السبت أخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية خلال لقائه المبعوث النرويجي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور فنيسلاند في رام الله، بحضور ممثلة النرويج لدى فلسطين هيلدا هارالدستاد.

وأكد عباس تمسكه بتحقيق "السلام" العادل والدائم وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ورفض أية مشاريع أو خطط لا تلتزم بالأسس التي قامت عليها العملية السلمية وهي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق "السلام" وفق مبدأ حل الدولتين.

وقدم عباس شكره وتقديره للنرويج على مواقفها السياسية الداعمة للقانون والشرعية الدولية، والجهود التي تقوم بها لحشد الدعم المالي الدولي من خلال قيادتها لمجموعة الاتصال الدولية الخاصة بالدول المانحة.

من جهته أكد المبعوث النرويجي، التزام بلاده بتحقيق "السلام" وفق قرارات الشرعية الدولية على مبدأ حل الدولتين، بالإضافة إلى استمرارها بدورها المنوط بها وهو حشد الدعم المالي من الدول المانحة لبناء المؤسسات الفلسطينية.