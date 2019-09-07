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ضربة لاعب كولومبي تتسبب بارتطام وجه نيمار في لوحة الاعلانات!

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:30 - 07 سبتمبر 2019
نيمار دي سيلفا نيمار دي سيلفا
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كاد النجم البرازيلي نيمار، أن يتعرض لإصابة جديدة خلال مباراة ودية جمعت اليوم منتخب بلده بنظيره الكولومبي، بعد تدخل عنيف ضده من قبل أحد المدافعين الكولومبيين.

وحاول نيمار التوغل داخل منطقة جزاء كولومبيا قبل نهاية المباراة بربع ساعة، لكن المدافع دافينسون سانشيز باغته بضربه بكتفه في ظهره، ليفقد نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي توازنه، وينزلق إلى خارج الملعب قبل أن يرتطم بلوحة الإعلانات.

واحتج لاعبو منتخب البرازيل بشدة على الحكم، وعاتبوا سانشيز على هذا التدخل، لاسيما وأن المباراة ودية، ونيمار عاد لتوه إلى الملاعب بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

يشار إلى أن المباراة بين البرازيل وكولومبيا انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

 

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